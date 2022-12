Walliswil: 13 Meerschweinchen verschwinden über Nacht

Die Weihnachtsstimmung von Sandra und Roland Stettler wurde in diesem Jahr getrübt: Als das Ehepaar aus Walliswil bei Wangen BE am letzten Freitagmorgen seine 13 Meerschweinchen füttern wollte, waren diese in der Aussenvoliere nicht mehr auffindbar. Zunächst waren die Stettlers nicht weiter beunruhigt, da sich die Tiere bei schlechtem Wetter für gewöhnlich in den Tunneln verstecken. «Als dann aber auch am Abend keines der Tiere zu sehen war, wussten wir: Etwas stimmt hier nicht», sagt Roland Stettler.