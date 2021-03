Kalifornien : 13 Menschen sterben bei Kollision zwischen Auto und Sattelschlepper

Im Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko kollidierten am Dienstag zwei Fahrzeuge, wobei 13 Menschen getötet wurden. In einem der Fahrzeuge sassen 25 Personen, obwohl maximal neun erlaubt gewesen wären.

Bei einem Unfall mit einer Geländelimousine sind in Kalifornien 13 Menschen getötet worden. In einem Fahrzeug hätten vermutlich 25 Personen gesessen, als es mit einem Sattelschlepper zusammengestossen sei, sagte Verkehrspolizeichef Omar Watson am Dienstag, Zwölf Menschen seien sofort tot gewesen, eine weitere Person sei im Krankenhaus gestorben.

Der Unfall ereignete sich gemäss «CNN» im Imperial County, das nur etwa 15 Kilometer von der mexikanischen Grenze entfernt liegt. Das Krankenhaus in El Centro, nahe der mexikanischen Grenze, hatte zunächst von 27 Insassen und 15 Toten gesprochen. Mehrere Verletzte hätten in andere Hospitäler geflogen werden müssen. Drei kamen auf Intensivstationen.

Nach Polizeiangaben war der Wagen für acht bis neun Personen zugelassen. «Es ist offensichtlich, dass das Fahrzeug nicht für eine solch grosse Menge Passagiere zugelassen war», erklärte der zuständige Chefbeamte gegenüber CNN. «Es ist tragisch, dass so viele Menschen im Fahrzeug zusammengepfercht waren. Denn so waren nicht genügend Sicherheitsvorkehrungen vorhanden, um die Passagiere sicher im Fahrzeug zu halten.»

Die Geländelimousine war am Morgen (Ortszeit) an einer Kreuzung 160 Kilometer östlich von San Diego direkt vor den Sattelschlepper mit Kies gefahren, der ihr in die rechte Seite krachte und sie offenbar von der Strasse schob. Die Verletzten sind in einem Alter von 16 bis 55 Jahren, die Toten im Alter von 20 bis 55 Jahren.