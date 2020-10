Im nahegelegenen Diesbach GL mussten gar 13 Personen evakuiert werden, wie die Kantonspolizei Glarus in einem Communiqué schreibt.

Wegen der heftigen Regenfälle der letzten Stunden sind in der im Kanton Glarus rund 1500 Menschen in Betschwanden, Rüti und Linthal von der Aussenwelt abgeschnitten. Im nahegelegenen Diesbach mussten gar 13 Personen evakuiert werden, wie die Kantonspolizei Glarus in einem Communiqué schreibt.