EL-Spiel findet trotzdem statt : 13 Spieler von Alkmaar mit Corona infiziert

Der niederländische Fussballverein meldet einen Corona-Ausbruch. Die Auswärtspartie in der Europa League gegen Napoli soll am Donnerstag trotzdem gespielt werden.

1 / 3 Corona-Ausbruch bei niederländischem Fussballteam: 13 Spieler des AZ Alkmaar sind mit dem Coronavirus infiziert. Foto: Ed van de Pol (Getty Images) Vom Virus will sich der Verein aber nicht aufhalten lassen: Mit 17 Spielern reist er nach Italien. Foto: Ed van de Pol (Getty Images) Dort treffen die Niederländer am Donnerstag auf den SSC Napoli. Foto: Matteo Ciambelli (Getty Images)

Darum gehts: AZ Alkmaar hat 13 infizierte Spieler.

Das Europa-League-Spiel am Donnerstag gegen Napoli soll trotzdem stattfinden.

Die Behörden in Neapel sind davon nicht begeistert.

Nur zwei Tage vor dem Spiel gegen den SSC Napoli in der Europa League ist beim niederländischen Fussball-Club AZ Alkmaar erneut ein grösserer Corona-Ausbruch festgestellt worden. Acht Spieler seien infiziert, teilte der Verein am Dienstag in Alkmaar mit. «Insgesamt sind jetzt 13 Spieler mit dem Virus infiziert.» Das für Donnerstagabend in Neapel angesetzte Spiel solle vorerst wie geplant stattfinden.

«Dieses Spiel findet statt, sagt auch die Uefa, es sei denn, die lokalen Behörden werden es verbieten», schreibt der Verein auf seiner Website. Der niederländische Club will am Mittwoch mit 17 Spielern nach Italien reisen. Am Freitag waren bereits neun Infektionen bei dem Verein gemeldet worden, bei sechs Spielern und bei drei anderen Mitarbeitern. Von diesen seien inzwischen drei Personen negativ getestet worden.

In der süditalienischen Stadt Neapel forderte der für Sport zuständige Kommissar Ciro Borriello bereits ein «verantwortungsvolles Verhalten». «AZ sollte unter Quarantäne gestellt und das Spiel verschoben werden», wurde er von lokalen Medien zitiert. Er bezweifelte allerdings, dass die Stadt selbst eingreifen könne. Neapel und die umliegende Region Kampanien gehören zu den Gebieten in Italien, in denen die Neuansteckungen besonders rasant ansteigen.

Nach den Corona-Regeln der Uefa findet ein Spiel statt, wenn einem Club mindestens 13 Spieler gesund zur Verfügung stehen.