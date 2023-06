Ägypten: Gebäude eingestürzt – teilweise keine Baugenehmigung

Das oberste Stockwerk wurde ohne Genehmigung gebaut. In dem Gebäude seien hauptsächlich Ferienwohnungen gewesen.

In Ägypten ist ein Wohngebäude eingestürzt.

In der ägyptischen Küstenstadt Alexandria ist ein 13 Stockwerke hohes Wohngebäude eingestürzt. Der Nachrichtensender Al-Arabija zeigte am Montag Feuerwehrleute vor einem Trümmerberg in einer Wohngegend. Über mögliche Todesopfer oder Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Örtliche Medien berichteten, dass sich im Erdgeschoss des Hauses ein Supermarkt befand.