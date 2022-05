Forbes: Lionel Messi bestverdienender Sportler vor LeBron James

Lionel Messi ist der Sportler, der am meisten Geld in der Welt verdient.

Die Liste führt wieder einmal ein Fussballer an. Es ist Lionel Messi. Der argentinische Superstar, der im letzten Sommer von Barcelona nach Paris zu PSG wechselte, kassiert 129,5 Millionen Franken. Hinter dem 34-Jährigen folgen der NBA-Star LeBron James von den Los Angeles Lakers mit 120,5 Millionen und Cristiano Ronaldo von Manchester United mit 114,4. Interessant: In den Top 6 sind nur Fussballer und Basketballer zu finden.

Auch ein Schweizer findet sich in der Liste wieder. Es ist Roger Federer. Der 40-Jährige ist die Nummer 7. Gemäss der «Forbes» kommt der Tennis-Superstar auf einen Verdienst von 90,3 Millionen Franken. Und das, obwohl Federer seit seiner erneuten OP im letzten Sommer keine einzige Tennis-Partie mehr bestritten hat. So ist es auch nicht verwunderlich, dass nur knapp eine Million Franken von Turnier-Preisgeldern stammt.

Mehr Geld nach der Karriere?

Der legendäre Quarterback wird in zehn Jahren knapp 400 Millionen Franken abkassieren. Damit wird der 44-Jährige mehr verdienen als in seiner gesamten Aktiv-Karriere als Football-Spieler, in der er am Ende geschätzte 314 Millionen Franken verdient haben wird.