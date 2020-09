«Wie bereits mitgeteilt, wurden Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe nach dem Klassenlager positiv auf COVID-19 getestet», schreiben die Schulpflege und Schulleitungen Sins auf ihrer Website am Montag.

130 Schüler und zwölf Lehrpersonen der zweiten Oberstufe der Schule Sins im Kanton Aargau müssen seit einigen Tage zuhause bleiben. «Wie bereits mitgeteilt, wurden Schülerinnen und Schüler der zweiten Oberstufe nach dem Klassenlager positiv auf COVID-19 getestet», schreiben die Schulpflege und Schulleitungen Sins auf ihrer Website am Montag. Glücklicherweise zeigten alle nur Erkältungssymptome und seien sonst wohlauf.

Weiter teilt die Schule mit, dass die betroffenen Personen in der Woche davor (Woche vom 1. Septemer, Anm.d. Red.) im Klassenlager gewesen seien. Deshalb sei allen Teilnehmenden des Klassenlagers eine zehntägige Quarantäne verordnet worden. «Viele haben sich auf COVID-19 testen lassen. Glücklicherweise sind die meisten dieser Tests negativ ausgefallen.» Das Contact Tracing werde sich im Verlauf des Montags melden, wer wann die Quarantäne verlassen dürfe.

Fernunterricht

Die Schulleitung sagt auf Anfrage von 20 Minuten, dass die Oberstufe in der ersten Septemberwoche ein Lager in Fiesch VS verbracht habe. «Selbstverständlich wurde im Lager das Schutzkonzept vom Kanton Aargau und Kanton Wallis umgesetzt», sagt sie. Das Lager sei auch erst nach Rücksprache mit den Behörden und einem Elternabend durchgeführt worden.