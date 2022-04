Gravierender Tierschutzfall : 130 tote Ferkel auf Berner Bauernhof entdeckt

Bei einer Tierschutzkontrolle auf einem Landwirtschaftsbetrieb im Kanton Bern wurden rund 130 tote Ferkel gefunden und desolate Zustände in der Schweinehaltung festgestellt. Ein Verfahren wurde eingeleitet.

Bei einer Tierschutzkontrolle auf einem Landwirtschaftsbetrieb wurde ein gravierender Tierschutzfall aufgedeckt. Der Betrieb sei dem Amt für Veterinärwesen bekannt gewesen, schreibt die Umweltdirektion des Kantons Bern. In den vergangenen 14 Monaten sei er mehrmals kontrolliert worden und Massnahmen seien angeordnet worden. In den letzten Wochen sei der aus gesundheitlichen Gründen überforderte Betriebsleiter engmaschig betreut worden.

«Bei einer erneuten Kontrolle diese Woche wurden trotz der eingeleiteten Massnahmen rund 130 tote Ferkel gefunden. Bei einem Grossteil handelte es sich um frische Kadaver von Neugeborenen und wenige Wochen alte Tiere», heisst es in der Mitteilung. Ferkel benötigen nach der Geburt eine intensive und professionelle Betreuung. «Fehlt diese, sterben sie rasch, was in diesem Fall offenbar passiert ist.»