Stadtfest Luzern: 1300 Biertrinker gesucht – Eichhof will den Anstoss-Weltrekord knacken

Die Brauerei Eichhof will am Wochenende einen offiziellen Weltrekord aufstellen. (Symbolbild)

Du trinkst gerne Bier und hast am Samstag noch nichts geplant? Dann ab nach Luzern – denn am Samstag, den 25. Juni 2022, soll am Stadtfest Luzern ein neuer Weltrekord aufgestellt werden. Die Luzerner Brauerei Eichhof will es mit dem längsten Anstossen der Welt in das offizielle Guinnessbuch der Rekorde schaffen. Dazu werden 1301 Freiwillige gesucht, die mithelfen, den bestehenden Rekord aus Bangkok zu brechen und nach Luzern zu holen.