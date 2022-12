Züri schenkt: 1336 Päckli für Geflüchtete gesucht

Der Ukraine-Krieg und Konflikte in anderen Regionen haben die Zahl der Geflüchteten in den Asylzentren erhöht. Deshalb sind dieses Jahr ein Drittel mehr Geschenke gesucht als 2021.

Darum gehts Bei «Züri schenkt» werden Geschenke für die kleinen und grossen Bewohnenden der Zürcher Asylzentren gesammelt.

Schenken kann man Mützen, Schals oder Handschuhe. Kindern kann man zudem auch Farbstifte, Bälle oder Bastelsachen spenden. Wichtig ist das Dazulegen einer Grusskarte zum Geschenk.

Die Aktion ist am 28. November gestartet und dauert bis zum 16. Dezember.

Abgeben kann man die Geschenke an sechs verschiedenen Stellen in der Stadt Zürich.

Im Rahmen der Aktion «Züri schenkt» sammelt der Verein Global Shapers zum sechsten Mal Weihnachtsgeschenke für die Bewohnerinnen und Bewohner der Zürcher Asylzentren. Gestartet ist das solidarische Geschenkesammeln am 28. November und dauert noch bis zum 16. Dezember.

Der Bedarf an Geschenken ist 2022 um ein Drittel höher als im Jahr zuvor, erklärt Organisator Lukas Knecht. Der Krieg in der Ukraine sowie Konflikte in anderen Regionen hätten dieses Jahr die Zahl der Geflüchteten und der Asylbewerberinnen und Asylbewerber erhöht. «In den Asylzentren befinden sich aktuell auch viele ukrainische Kinder.»

Insgesamt werden 1336 Päckli gesammelt: 233 rot verpackte für Kinder bis zwölf Jahre, 345 grüne für Frauen und 758 blaue für Männer. Knecht macht sich allerdings keine Sorgen: «Im letzten Jahr durften wir viel Solidarität spüren und hoffen, dass wir auch dieses Jahr wieder tatkräftig unterstützt werden.»

Auf der Wunschliste stehen Schal, Mütze oder Handschuhe, denn: «Menschen, die aus warmen Gebieten in die Schweiz kommen, werden oft vom kalten Winter überrascht», sagt Knecht. Mit den Geschenken würde man den Menschen also nicht nur Freude bereiten, sondern auch Wärme spenden. Wer will, kann den Kindern zusätzlich auch Farbstifte, Ausmalbücher, Bälle oder Bastelsachen schenken. Nicht fehlen sollten des Weiteren ein paar Grussworte: «Mit einer persönlichen Geste in Form einer Weihnachtskarte sollen die Flüchtlinge in der Schweiz willkommen geheissen werden.»

Wer nun also den Kindern und Erwachsenen in den Asylzentren eine weihnachtliche Freude bereiten will, kann sein Geschenk in einem dieser sechs Gastrobetriebe abgeben: Barranco, Coworking Lounge Tessinerplatz, Stripped Pizza Talacker, Karl der Grosse, All Impact Space oder Westhive Hardturm.

