ETH-Analyse: Ein Erbeben wie in Basel 1356 wäre heute verheerend

Warum kommt es in Basel zu Erdbeben?

Schuld ist vor allem die geologische Struktur des Rheingrabens. Die Stadt Basel befindet sich in nordöstlicher Richtung am Schwarzwald-Massiv, in südlicher Richtung grenzt es an den Falten- und Tafeljura und am südlichen Ende liegt der Oberrheingraben. Nach dem Wallis ist Basel darum die Schweizer Region mit dem höchsten Erdbebenrisiko – bereits seit dem 14. Jahrhundert sind Beben in und um Basel dokumentiert, womöglich gab es bereits im Jahr 250 bei der römischen Siedlung Augusta Raurica ein starkes Erdbeben. Das stärkste dokumentierte Beben ereignete sich jedoch am 18. Oktober 1356. Es war bisher gar das stärkste Erdbeben Mitteleuropas.