Probleme werden behoben - 136 Befunde und Schwachstellen beim Covid-Zertifikat entdeckt

Mit den internen Analysen wurde noch vor der Einführung des Zertifikats begonnen und sie erstreckten sich auch über den Zeitraum nach dessen Veröffentlichung hinaus. Darin involviert waren verschiedenste Stellen wie das Bundesamt für Informatik und Telekommunikation (BIT) sowie das Nationale Testinginstitut für Cybersicherheit. Die öffentliche Analyse, also der Public Security Test, läuft seit dem 31. Mai und dauert noch an.

Getestete Komponenten

Normale Anzahl an Befunden

Die Befunde wurden nach dem Test in verschiedenste Kategorien unterteilt. So bezeichnet die Kategorie «Ongoing» eine Sicherheitslücke, die nach wie vor analysiert wird und für welche eine Lösung vorbereitet wird. In dieser Kategorie befinden sich 53 der 136 Befunde. «Fixed» beschreibt Probleme, die behoben wurden (45 an der Zahl) und «Wontfix» (34) solche, bei welchen keine Notwendigkeit besteht, Änderungen vorzunehmen. Ausserdem kam es zu vier «False Positive» Labels. Die gesamte Liste der Befunde kann hier eingesehen werden.