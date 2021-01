Laut der Studie zählen die Belastungen durch eine Covid-19 bedingte veränderte Situation bei der Arbeit, an der Schule oder in der Ausbildung zu den Haupttreibern von psychischen Stress und depressiven Symptomen.

Überall Maske tragen, nur noch ausgewählte Freunde sehen und täglich Meldungen über explodierende Fallzahlen: Im Herbst eskalierte die zweite Coronavirus-Welle in der Schweiz. Sie führte nicht nur zu bisher über 8000 Toten, sie hinterliess auch Spuren in der ganzen Gesellschaft.

Mehr Depressionen als im Frühling

18 Prozent der Befragten gaben im November an, unter schweren depressiven Symptomen zu leiden. Anders sah es im April während des Lockdowns aus. Damals betrug der Anteil von Befragten mit schweren depressiven Symptomen neun Prozent und in der Zeit der Lockerungen im Mai zwölf Prozent.

Besonders häufig (29 Prozent) treten die Symptome bei den 14- bis 24-Jährigen auf. Mit steigendem Alter nehmen die Depressionen ab. So geben bei den über 65-Jährigen nur noch sechs Prozent an, darunter zu leiden.

20 Prozent maximal gestresst

Auch der psychische Stress nahm zu. Betrug der Anteil an Personen, die maximalen Stress angaben, während des Lockdowns im April rund 11 Prozent, stieg er in der zweiten Welle im November auf 20 Prozent an.