Selbstversorger

15 Früchte und Gemüse, die du aus Resten züchten kannst

Selbstversorgung ist in den vergangenen Wochen ein grosses Thema geworden. Wir zeigen dir, wie du aus Küchenabfällen neue Pflanzen ziehst.

Pfefferminze ist gewissermassen ein Unkraut: Es kann problemlos aus einem abgeschnittenen Stängel wachsen. Dafür nimmst du am besten ein Glas und füllst es mit Wasser. Dann bedeckst du es mit Klarsichtfolie und steckst den Pfefferminz-Stiel da rein. Bereits nach wenigen Tagen solltest du Wurzeln sehen und kannst den Stängel danach in Erde einpflanzen. Mit Basilikum und Koriander funktioniert das meist auch, es dauert aber oft länger (2 – 4 Wochen), bis Wurzeln sichtbar werden. Achtung: Dort das Wasser alle paar Tage wechseln.

Wenn du gerne Früchte und Gemüse einkaufst, dann sind dir in den letzten Wochen bestimmt Lücken im Sortiment aufgefallen.

In den Läden waren in den vergangenen Wochen immer mal wieder Lücken im Sortiment, die Lebensmittelieferdienste hatten über Wochen keine freien Termine mehr. In solchen Situationen denken viele Menschen über Selbstversorgung nach: «Wie gut könnte ich mich eigentlich selbst ernähren?»