«Spiking»-Fälle in Belgien : 14 Fussballfans wurden im Stadion mit Nadeln attackiert

Während eines Fussballspiels in Antwerpen wurden zwölf junge Frauen und zwei Männer mit Nadeln gestochen. In Brüssel meldeten sich zwei Personen, die an der Pride Ähnliches erlebt hatten.