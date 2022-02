Gondo VS – 14 Fussballfelder  – Grösstes Solarkraftwerk der Schweiz geplant

Visualisierung: So soll «Gondosolar» nach seiner Fertigstellung aussehen.

Eine Projektgemeinschaft um den Enerigekonzern Alpiq will in Gondo die grösste Solaranlage der Schweiz errichten.

100'000 Quadratmeter gross soll sie werden, die grösste Photovoltaikanlage in der Schweiz. Entstehen soll sie oberhalb dem Bergdorf Gondo im Wallis. Umsetzen will das Vorhaben ein Gemeinschaftsprojekt, an dem Alpiq, die Gemeinde Gondo-Zwischbergen, die lokale Kraftwerks- und Netzbetreiberin Energie Electrique du Simplon (EES) und der Projektinitiant Renato Jordan beteiligt sind.