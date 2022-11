Zürich: 14 Grad im Zürichsee – «Für uns Winterschwimmer ist es noch warm»

Der Tipp von Gerda: «Geht ab Sommer immer wieder im See schwimmen, so kann sich euer Körper an die Kälte gewöhnen.»

Eisbad ähnelt Meditation

Verschiedene Personen nahmen am Sonntag die Gelegenheit wahr, um ins kalte Nass zu springen, so etwa Gerda (35): «Meine Kollegin schwimmt im Winter in Arosa und zunächst dachte ich auch, dass das doch verrückt ist.» Doch dann habe sie es ausprobiert – zunächst als persönliche Herausforderung und für das Immunsystem. «Jetzt schwimme ich, weil es gute Laune gibt und weil man coole Leute dabei trifft.» Ihr Tipp für Neulinge: «Geht ab Sommer immer wieder im See schwimmen, so kann sich euer Körper an die Kälte gewöhnen.» Die am Sonntag gemessenen 14 Grad Wassertemperatur seien jedoch noch harmlos: «Für uns Winterschwimmer ist es noch warm.»