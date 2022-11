Mellingen AG: 14-Jährige angefahren – Lenker hält kurz an, fährt dann aber davon

Eine 14-jährige Schülerin überquerte am Dienstagabend kurz nach 17 Uhr auf einem Fussgängerstreifen in Mellingen die Birrfeldstrasse. In diesem Bereich befindet sich momentan eine Baustelle und der Verkehr wird mittels Lichtsignalanlage einspurig geführt. Als sich die 14-Jährige auf der Strasse befand, kam es zur Kollision zwischen einem Auto und der Schülerin. Dabei wurde diese leicht verletzt.