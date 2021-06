Baden-Württemberg (D) : 14-Jährige will Gleis überqueren – Zug tötet sie, Freundin (11) überlebt

In Baden-Württemberg (D) ist ein 14-jähriges Mädchen beim Überqueren eines Bahngleises von einem Zug erfasst worden und ums Leben gekommen. Ihre Freundin (11) überlebte nur knapp.

Rettungskräfte sichern die Strecke, nachdem ein Zug ein 14 Jahre altes Mädchen erfasst hat. Das Mädchen verstarb noch an der Unfallstelle.

In der Nähe von Stuttgart wurde ein Mädchen von einem Zug erfasst.

Das Unglück ereignete sich am Dienstagabend um 18.40 Uhr in der Gemeinde Oppenweiler, nordöstlich von Stuttgart. Die 14 Jahre alte Schülerin hatte offenbar in Begleitung einer elfjährigen Freundin eine Abkürzung nehmen wollen. Als die Mädchen nacheinander auf die Gleise rannten, kam der Zug. Das berichtet der «Spiegel» unter Berufung auf die Polizei Aalen.