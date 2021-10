Nach Klassiker zwischen FCZ und FCB – 14-Jähriger beim Stadion Letzigrund mit Stichwaffe verletzt

Im Anschluss an den Fussballmatch zwischen dem FC Zürich und dem FC Basel im Zürcher Letzigrund wurde ein Jugendlicher verletzt.

Laut der Stadtpolizei Zürich kam es am Samstagabend um etwa 22.30 Uhr im Anschluss an das Fussballspiel zwischen dem FCZ und dem FCB beim Ausgang des Stadions Letzigrund auf der Seite Badenerstrasse zu einem Vorfall mit einer Stichwaffe. Dabei wurde ein 14-Jähriger am Bein verletzt. Er wurde umgehend ins Spital gebracht.