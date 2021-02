Tötungsdelikt in Sinsheim (D) : 14-Jähriger bestreitet Mord an Sinan T. – Familie an geheimem Ort untergebracht

Am Mittwoch wurde die Leiche des 13-jährigen Sinan T. in der Nähe eines Waldrands in Sinsheim gefunden. Der mutmassliche Täter bestreitet die Tat.