Siders VS: 14-Jähriger ersticht Mutter – das droht dem Jugendlichen rechtlich

Die zweifache Mutter F.B. starb in der Nacht auf Montag in Siders.

Gemeinsam mit ihren Söhnen lebte die getötete F.B. in einer Wohnung in Siders.

In Siders wurde die zweifache Mutter F.B. erstochen. Ihr 14-jähriger Sohn wurde festgenommen und sitzt in U-Haft. Ein Rechtsexperte erklärt, was dem Jugendlichen juristisch droht. Laut Strafverteidiger Stephan Schlegel ist man in der Schweiz bereits ab zehn Jahren strafmündig. Für Jugendliche zwischen zehn und 18 Jahren gilt dabei das Jugendstrafrecht.

«Begeht ein Jugendlicher über 15 Jahre ein Vergehen oder Verbrechen, kann ein Freiheitsentzug von einem Tag bis zu einem Jahr ausgesprochen werden. Bei über 16-Jährigen beträgt die maximale Dauer vier Jahre», erklärt Schlegel. Bei unter 14-Jährigen werde in der Regel bei Tötungsdelikten vom Gericht eine Unterbringung in eine geschlossene Einrichtung oder eine ambulante Therapie angeordnet, wo der Jugendliche professionelle Hilfe erhält.

«Er war nie ein einfaches Kind»

In die Wohnung, in der sich die Tat abspielte, ist die Familie laut Nachbarn und Nachbarinnen erst kürzlich gezogen. Zuvor lebte die Frau mit ihren beiden Söhnen in einer Wohnung in der Nähe, wie eine langjährige Freundin erzählt. «Sie war eine wunderbare Freundin und gute Mutter. Im Quartier kannten sie alle», sagt die Frau. Laut der Freundin leidet der 14-Jährige an Autismus. «Er war nie ein einfaches Kind. Er muss regelmässig Medikamente nehmen und ist in psychologischer Behandlung. Hin und wieder gab es Spannungen zwischen Mutter und Sohn», sagt die Frau.