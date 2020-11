Stellt euch vor, im Sport wird Roger Federer von einem 14-Jährigen geschlagen. So etwas ist schlicht unmöglich, doch im E-Sport ist genau das passiert. Anders Vejrgang, der für den Bundesligisten RB Leipzig «Fifa 21» spielt, hat genau das geschafft. Er schlägt den amtierenden «Fifa»-Weltmeister Mohammed «MoAuba» Harkous mit 6 zu 0. Bei dem Spektakel schauten auf der Streaming-Plattform Twitch über 50’000 Leute zu. Für den Schweizer «Fifa»-Experte Hakan Pazarcikli ist Anders Vejrgang ein unglaubliches Talent im richtigen Spiel: «In einem anderen Game, wie ‹Counter-Strike› oder ‹Fortnite›, wäre so etwas nicht möglich. Einfach aus dem Nichts zur Weltelite dazuzustossen. Da aber jedes Jahr ein neues «Fifa» veröffentlicht wird, ist so etwas einfacher.»

So ein Talent muss aber auch gefördert werden. Der 14-Jährige ist ungeschlagen in der Weekend League mit 180 Siegen. Trotzdem muss der Junge in die Schule und sollte sich nebst dem E-Sport Gedanken über seine Zukunft machen, weiss «Fifa»-Experte Hakan Pazarcikli: «Viele Fussballvereine wie RB Leipzig, wo Anders Vejrgang unter Vertrag steht, haben Erfahrung mit solchen Talenten, wenn auch auf dem echten Rasen. Klar ist, der Teenager muss noch an der Hand geführt und begleitet werden.»



Anders Vejrgang verdient schon jetzt wahrscheinlich mehr als seine Eltern, sein Twitch-Kanal zieht Tausende von Zuschauern an, und nebenbei hat er auch noch einen Vertrag bei RB Leipzig, die viel Ressourcen in ihre E-Sport-Abteilung investieren.