München : 14-Jähriger stirbt bei Raser-Unfall – Lenker wegen Mordes verurteilt

Ein heute 36-jähriger Mann verursachte im November 2019 einen tödlichen Unfall in München. Dabei starb ein 14-jähriger Schüler. Nun wurde der Mann verurteilt.

Zudem wird er in einer Entziehungsanstalt untergebracht.

Im Münchner Raserprozess um den Tod eines 14 Jahre alten Schülers hat das Landgericht München I den Angeklagten wegen Mordes, versuchten Mordes und einer Reihe weiterer Taten verurteilt. Das Gericht ordnete für Victor-Friedrich B. (36) am Dienstag eine lebenslange Haftstrafe sowie die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt an. Der verurteilte Drogendealer hatte auf der Flucht vor der Polizei als Geisterfahrer den Schüler überfahren und tödlich verletzt.