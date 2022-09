Tessin: 14-Jähriger stirbt im Bleniotal – zwei Gleichaltrige in Lebensgefahr

In Blenio ist am Sonntag ein 14-jähriger Italiener über 100 Meter in die Tiefe gestürzt.

Wie die Kantonspolizei mitteilte, ereignete sich heute kurz vor 12 Uhr ein Unfall in den Bergen im Gebiet von Ghirone in der Gemeinde Blenio. Nach ersten Erkenntnissen war ein 14-jähriger italienischer Staatsbürger mit Wohnsitz in der Provinz Varese in der Gegend von Capanna Scaletta in Begleitung einer Gruppe unterwegs. Aus Gründen, die die polizeilichen Ermittlungen noch klären müssen, stürzte der junge Mann auf dem Weg etwa 100 Meter ab und traf dabei ein anderes 14-jähriges Mitglied derselben Gruppe, einen italienischen Staatsbürger, der ebenfalls in der Provinz Varese wohnt, sodass er in den darunter liegenden Bach fiel.