Freizeitpark in Orlando (USA) : 14-Jähriger stürzt aus Freefall-Tower und stirbt

Tragödie im Icon-Park in Orlando: Ein Junge fällt während einer Fahrt auf dem erst im Dezember eröffneten «Free Fall Ride» aus seinem Sitz und stirbt. Auf Social Media kursieren Gerüchte, dass der Junge nicht genügend gesichert wurde.

In einem Freizeitpark in Orlando im US-Staat Florida ist ein 14 Jahre alter Junge aus einem Freifallturm zu Tode gestürzt. Bei den Rettungsdiensten ging am späten Donnerstagabend ein Notruf aus dem Viertel «Icon Park» ein, wonach der Junge aus dem «Free Fall Ride» fiel. Er wurde in ein Spital gebracht, wo er starb, wie die Behörden mitteilten. Details über das Unglück wurden nicht bekannt.