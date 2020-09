Polizeimeldungen Mittelland : 14-jähriger Töfflifahrer bei Kollison schwer verletzt

In Ecuvillens FR kam es am Montagnachmittag zu einem Zusammenstoss zwischen einem Mofa und einem Auto. Der jugendliche Töfflilenker wurde schwer verletzt.

Rothrist, 20. September: In der Nacht auf Sonntag war ein Mann mit einem Töffli auf der Autobahn unterwegs. Er konnte in Egerkingen in der Ausfahrt angehalten werden. Er war ohne Helm und in angetrunkene Zustand unterwegs. Auch einen Ausweis konnte der Mann nicht vorweisen.

Ein 14-jähriger Mofalenker fuhr am Montagnachmittag von Ecuvillens FR in Richtung Route de Fribourg. An der Verzweigung mit dem Chemin des Dailles angkommen, umfuhr er die Insel auf der linken Seite und bog in die Strasse ein. Dabei kollidierte er mit einem 33-jährigen Autofahrer, der auf dieser Strasse in Richtung Flugplatz von Ecuvillens unterwegs war.