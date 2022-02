Kerns OW – 14-jähriger Töfflifahrer wird bei Kollision schwer verletzt

Bei einem schweren Verkehrsunfall hat sich am Sonntagnachmittag ein 14-Jähriger schwere Kopfverletzungen zugezogen.

Er wurde mit der Rega in ein Spital geflogen.

Ein Töfflifahrer wollte in eine Strasse einbiegen und wurde dabei seitlich von einem Auto erfasst.

Am Sonntag um 16.35 Uhr fuhr ein 14-jähriger Töfflifahrer von Kerns kommend Richtung Sand. Ausgangs Sand beabsichtigte der Jugendliche links in die Industriestrasse abzubiegen. Der Personenwagen hinter dem Töffli bemerkte das bevorstehende Abbiegemanöver und bremste in der Folge ab. Dahinter fuhr ein weiteres Auto, das den davor verlangsamten Personenwagen links überholte. Dabei kam es zu einer heftigen seitlich frontalen Kollision mit dem linksabbiegenden Töfflifahrer, wie die Kantonspolizei Obwalden mitteilt.