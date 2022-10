Uetendorf BE: 14-jähriger Töfflilenker wird bei Auffahrkollision angefahren

Zwei Fahrzeuge waren am Montagmittag hintereinander auf der Thunstrasse in Uetendorf unterwegs, als es aus noch unbekannten Gründen zu einer Auffahrkollision zwischen den beiden Autos kam. Wegen der Wucht des Aufpralls wurde das hintere Fahrzeug, in dem eine 30-jährige Lenkerin sass, auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo ihr Auto in ein Mofa prallte.