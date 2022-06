Frankreich : 14-Jähriger tötet seine gleichaltrige Freundin mit Dutzenden Messerstichen

Ein Gewaltverbrechen in einer kleinen Ortschaft im Burgund erschüttert Frankreich. Das Mädchen starb unter massiver Gewalt und wurde mit einem Messer im Nacken entdeckt.

Dies ist die Schule in der Kleinstadt Clessé, in die die beiden gegangen sind.

In der 900-Einwohner-Gemeinde Clessé sind nach der Gewalttat Blutspuren am Boden zu sehen.

Ein 14 Jahre alter Schüler hat gestanden, seine gleichaltrige Freundin bei einer nächtlichen Verabredung mit massiver Gewalt und Vorsatz erstochen zu haben, sagte Staatsanwalt Éric Jallet am Donnerstagabend in Mâcon. Mit einem Messer im Nacken habe eine Frau das leblose Mädchen am Morgen auf einem Weg hinter dem Bürgermeisteramt in der 900-Einwohner-Gemeinde Clessé entdeckt. Die Schülerin habe Dutzende Stichverletzungen aufgewiesen, ihre Nase sei eingeschlagen gewesen. Der Mitschüler sei im Gymnasium festgenommen worden und befinde sich in Untersuchungshaft.