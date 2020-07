Zürich

14-jähriger Velofahrer bei Unfall mit Tram verletzt

Am Donnerstagabend kam es im Zürcher Kreis 9 zu einer Kollision zwischen einem Tram und einem Velofahrer. Der Teenager erlitt dabei unbekannte Verletzungen.

Wie die Stadtpolizei Zürich am Freitag in einer Mitteilung schreibt, fuhr ein Cobra Tram der Linie 2 am Donnerstag kurz vor 18 Uhr vom Farbhof herkommend in Richtung Lindenplatz im Zürcher Kreis 9. Auf der Badenerstrasse, Höhe Kelchweg, kam es im Bereich des dortigen Fussgängerstreifens zur Kollision zwischen dem Tram und dem 14-jährigen Velofahrer.