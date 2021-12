Heidelberg (D) : 14-Jähriger wegen Küchenmessermord an Sinan T. (13) verurteilt

Aus Eifersucht soll ein 14-Jähriger im Februar 2021 den 13-jährigen Sinan T. mit einem Küchenmesser erstochen haben. Nun hat das Gericht ein Urteil gefällt.

Das Opfer wurde am 24. Februar 2021 in der Nähe eines Waldrandes in Sinsheim-Eschelbach in Baden-Württemberg gefunden.

Ein 14 Jahre alter Junge ist in Heidelberg wegen der Tötung des 13-jährigen Sinan T. zu einer Jugendstrafe von neun Jahren verurteilt worden. Die Grosse Jugendkammer des Landgerichts sah es am Freitag als erwiesen an, dass der jüngere Jugendliche im Februar in ein Waldstück bei Sinsheim-Eschelbach gelockt worden war, wo der Ältere mit einem Küchenmesser siebenmal auf ihn einstach. Er habe in Tötungsabsicht gehandelt, erklärte das Gericht.