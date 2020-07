Unbescholten, aber trotzdem verdächtig?

14-Jähriger wird in Bern von der Polizei akribisch überwacht

Die Kapo Bern muss jetzt gegenüber dem Datenschutzbeauftragten des Kantons Bern erklären, weshalb sie einen Teenager «ausspionierten». Der 14-Jährige sei zwar etwas rebellisch, jedoch kein Krimineller.

Die Polizei in Bern sammelt Daten über einen Teenager. Freunde oder etwa der jeweilige Aufenthaltsort sollen in einem internen System registriert worden sein.

Dass die Polizei den jungen Burschen dennoch – und wohl aufgrund seiner linken, polizeikritischen Haltung – akribisch überwacht, hat Folgen: Der Datenschutzbeauftragte des Kantons Bern hat sich in die Sache eingeschaltet. Er will von der Polizei wissen, wie sie diese Überwachungsmassnahmen des Berner Teenagers rechtfertigen. Noch steht eine Auskunft der Polizei aus.

Reitschul-Gänger – und deshalb gefährdet?

Der ehemalige Basler Polizeikommandant und Experte für Polizeirecht, Markus Mohler, meint, das bernische Polizeigesetz erlaube den Betrieb von solchen Datenbearbeitungssystemen explizit – das gehöre zur Polizeiarbeit dazu. Mohler sieht in der gesamten Überwachung gar Positives; diese sei eher zum Schutz des Jugendlichen erfolgt. Dieser würde sich nämlich oft bei der Reitschule herumtreiben, es bestehe also durchaus eine Gefährdung.

Während Mohler die Massnahmen der Polizei unterstützt, ist diese jedoch bereits etwas zurückgekrebst. Die Kapo hat eingeräumt, dass die an die Kesb versandten Gefährdungsmeldungen nicht über alle Zweifel erhaben seien. So ist es diesbezüglich zu einem Deal zwischen der Polizei und dem Vater des Teenagers gekommen: Die Kapo Bern hat 50 Franken an Amnesty International überwiesen, dafür hat der Vater eine erstattete Anzeige wegen «übler Nachrede» zurückgezogen.