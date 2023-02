Dällikon ZH: Breaking Bad mitten im Kanton Zürich – Polizei hebt Drogenlabor aus 

Der Kantonspolizei Zürich ging ein regelrechter «Walter White» in die Fänge: In Dällikon ZH verhaftete die Polizei einen 29 Jahre alten Schweizer, der in den Räumlichkeiten einer Geschäftsliegenschaft im Industriequartier ein Drogenlabor für synthetische Betäubungsmittel und zwei illegale Hanfindooranlagen betrieb. Wie die Polizei in einer Mitteilung verkündet, hätten «intensive Ermittlungen» zum Fahndungserfolg geführt.