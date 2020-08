Lüdenscheid (D) 14 Kinder auf Pausenplatz von Wespen gestochen

In der deutschen Gemeinde Lüdenscheid ist eine Gruppe von Kindern von Wespen angegriffen worden. Einsatzkräfte waren mit einem Grossaufgebot vor Ort.

In Nordrhein-Westfalen haben es Wespen auf Kinder auf einem Pausenplatz abgesehen. 14 Schüler wurden gestochen, mehrere davon mussten ins Spital gebracht werden, berichtet come-on.de. Wie Bilder zeigen, waren mehrere Polizeiautos und Krankenwagen vor Ort.

Der Vorfall ereignete sich am Montagmorgen in der Adolf-Reichwein-Gesamtschule in Lüdenscheid. Rund 1200 Schüler gehen dort zur Schule.