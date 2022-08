Starke Delegation: 14 Medaillen! So erfolgreich war die Schweiz an den European Championships

Zwei Wochen lang zeigten die besten Athleten und Athletinnen von neun Sportarten ihr Können bei den European Championships in München. Mit ­Bronze im Doppelzweier für ­Raphaël Ahumada und Jan Schäuble und Bronze im Leichtgewichtseiner für Andri Struzina begann der Medaillenregen. Siebenkämpferin Annik Kälin erkämpfte sich sensationell Bronze. Dazu kamen Simon Ehammer im Zehnkampf und Ricky Petrucciani über 400 Meter mit Silber. Sechs Medaillen gab es ingesamt in der Leichtathletik. Nie zuvor war eine Schweizer Delegation erfolgreicher.

Zukunft der Spiele unklar

Trotz des gelungenen Events steht die Zukunft der European Championships in der Schwebe. Der Leichtathletikverband hat bereits angekündigt, die EM in Zukunft wieder eigenständig zu organisieren. Neben dem Schwimmen, das bereits in dieser Ausgabe kein Teil mehr von den Championschips war, ist nun also auch das zweite Flaggschiff weg.