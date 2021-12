Afghanistan : 14 Millionen hungernde Kinder erwartet

Seit der Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban Mitte August ist laut der Organisation Save the Children die Zahl der Kinder, die nicht genug zu essen bekommen, um 3,3 Millionen gestiegen.

Familien müssten bei den Kindern entscheiden, welche die Nahrung erhält, so das Kinderhilfswerk.

Zudem stehe die Gesundheitsversorgung kurz vor dem Kollaps, berichtet das Kinderhilfswerk Save the Children.

Seit der Machtübernahme der Taliban sind die Menschen und vor allem die Kinder in Afghanistan massiv vom Hunger bedroht.

In Afghanistan müssen immer mehr Kinder hungern: Es werde erwartet, dass in diesem Winter 14 Millionen Kinder Hunger leiden, mit potenziell lebensbedrohlichen Folgen, teilte die Organisation am Donnerstag mit.