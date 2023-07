So viel haben die 500 Reichsten der Welt verdient

Platz drei geht an Amazon-Gründer Jeff Bezos.

Er konnte am meisten zulegen: Tesla-Chef Elon Musk.

Nach einem schwachen letzten Jahr zeigen die Aktienkurse in diesem Jahr bisher stark nach oben.

Die 500 reichsten Personen der Welt verdienten in diesem Jahr durchschnittlich 14 Millionen Dollar pro Tag.

Die US-Börsen haben auch in dieser Woche weiter an Fahrt gewonnen. Insbesondere Technologiewerte profitierten von nachlassenden Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession. Nachdem die Verbraucherpreise am Mittwoch gezeigt hatten, dass die Inflationsrate auf ein Zweijahrestief gesunken ist, bestätigten die Erzeugerpreise diesen Trend.