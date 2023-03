Fachkräftemangel: Mehr Ferien oder mehr Lohn? So lockt Firma Fachkräfte

Dem Schweizer Arbeitsmarkt fehlen immer mehr Fachkräfte . Um an qualifizierte Arbeitskräfte zu gelangen, schlagen einige Unternehmen unkonventionelle Wege ein . Das zeigt das Beispiel von Automobil-Mechatroniker M.* Der 26-jährige St. Galler ist seit kurzem auf der Suche nach einem neuen Job. Dabei ist er auf das Inserat der Auto Lanter AG in Herisau gestossen.

«Die Garage bietet neuen Mitarbeitenden einen 14. Monatslohn oder alternativ vier Wochen zusätzliche Ferien an», sagt M. In seiner Branche habe er so etwas noch nie gesehen. «Ich konnte es kaum fassen. Natürlich habe ich mich sofort beworben. Dieses Angebot macht den Arbeitgeber gleich viel attraktiver.» Obwohl mehr Geld oder Ferien natürlich toll seien, spiegle das Inserat für M. auch eine erhöhte Wertschätzung seiner Arbeit wider.

«Die Arbeit in der Automobilbranche ist hart. An vielen Orten ist der Lohn tief, die Überstunden hoch und das Arbeitsklima schlecht. Viele meiner Kolleginnen und Kollegen haben die Branche deshalb verlassen.» Das Angebot von Lanter mache ihm deshalb Hoffnung, dass sich die Arbeitsbedingungen in der Branche verbessern würden.

«Natürlich riskieren wir, dass sich einige nur wegen des Geldes bewerben

Branchenverband begrüsst solche Angebote

Olivier Maeder, Geschäftsleiter Bildung vom Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS), überrascht es nicht, dass Garagen wie diejenige in Herisau zu so aussergewöhnlichen Massnahmen greifen. Im Gegenteil: «Es herrscht ein grosser Fachkräftemangel in der Automobilbranche. Die Garagistinnen und Garagisten müssen kreative Anreize schaffen, um neue Leute anzusprechen und die qualifizierten Fachkräfte nicht an die Konkurrenz zu verlieren.»