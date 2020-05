Ausschreitungen bei EL-Spielen

14 Prügel-Fans von YB und Feyenoord angezeigt

Die Ermittlungen zu den Vorfällen rund um die Europa-League-Spiele im letzten Herbst in Bern sind abgeschlossen. 14 Personen wurden angezeigt, unter anderem wegen Raufhandels und Widerhandlungen gegen das Waffengesetz.

Für neun Fans des holländischen Fussballklubs Feyenoord Rotterdam und fünf Anhänger der Berner Young Boys hat die Europa League ein Nachspiel: Wegen Ausschreitungen letzten Herbst in Bern sind sie angezeigt worden.

Das teilte die Regionale Staatsanwaltschaft Bern-Mittelland am Dienstag mit. Die Männer sind zwischen 21 und 50 Jahre alt. Zur Last gelegt werden ihnen unter anderem die Beteiligung an einem Raufhandel sowie Widerhandlungen gegen das Waffengesetz.