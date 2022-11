Elon Musk: 14 Tage nach Twitter-Übernahme – «Konkurs ist nicht ausgeschlossen»

1 / 6 Twitter soll sich offenbar in finanziellen Schwierigkeiten befinden. REUTERS Am Donnerstagnachmittag hat der neue Chef Elon Musk alle Mitarbeitenden zu einem Meeting zusammengetrommelt. REUTERS Wer im Stande sei, ins Büro zu kommen, aber dies nicht tue, dem werde gekündet. REUTERS

Darum gehts Elon Musk hat offenbar ein Meeting mit allen Twitter-Angestellten einberufen.

Wer körperlich imstande sei, in ein Büro zu kommen, aber nicht auftauche, soll gefeuert werden.

Da derzeit unklar sei, ob das Unternehmen beim derzeitigen Kurs überleben werde, sei auch ein Konkurs des Unternehmens nicht ausgeschlossen.

Bei Twitter rumort es seit der Übernahme durch Musk gewaltig. So kündigte der Tesla-Chef zuerst an, die Zahl der Mitarbeitenden von 7500 auf 2000 zu senken. Später ruderte er zurück und kündigte an, nur jede zweite Stelle zu streichen, ausserdem sollen alle Mitarbeitenden aus dem Homeoffice zurückkehren.

Zumindest in der Chefetage gehen aber offenbar viele wichtigen Mitarbeiter freiwillig. So sollen der Gesamtverantwortliche für Informationssicherheit, der Datenschutzbeauftragte und der Chief Compliance Officer alle am Mittwoch ihren Rücktritt bekanntgegeben haben, wie die Journalistin Zoe Schiffer mit Berufung auf einen hochrangigen Mitarbeiter von Twitters Rechtsabteilung schreibt. Am Donnerstag soll laut mehreren internen Quellen auch Yoel Roth, der bei Twitter Chef für Sicherheit und Integrität war, das Unternehmen verlassen haben.

Doch es könnte noch schlimmer kommen. So soll Elon Musk am Donnerstagnachmittag alle Twitter-Mitarbeitenden zu einem Pflichtmeeting zusammengetrommelt haben. Laut Schiffer sei das Personal eine Stunde vorher informiert worden, zum Meeting sei der neue Chef dann mit 15 Minuten Verspätung eingetrudelt. Wer körperlich in der Lage sei, zu einem der Twitter-Büros zu gehen, aber dies nicht tue, dessen Rücktritt werde man akzeptieren, so Musk – diesen Mitarbeitenden soll also gekündigt werden.

Offenbar steht die Existenz des Unternehmens selbst auf dem Spiel. So habe Musk laut mehreren internen Quellen gegenüber seinen Mitarbeitenden gesagt, dass Twitter im nächsten Jahr womöglich Milliarden an Verlusten einfahren werde. Er sei sich derzeit nicht sicher, wie viel Run Rate die Firma noch habe – im Klartext heisst das, dass derzeit die finanzielle Zukunft von Twitter so unsicher ist, dass Prognosen unmöglich sind. «Ein Konkurs ist nicht auszuschliessen», soll der Multimilliardär zu seinen Angestellten gesagt haben. Nur 14 Tage nach der Übernahme der Plattform scheint die Zukunft von Twitter also ungewisser denn je.