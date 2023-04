Zeki Amdouni: FCB-Profi trifft trotz Schweissfüssen

Doppelpack gegen Nizza: Hier trifft Amdouni per Kopf zum 2:2. SRF

Darum gehts Zeki Amdouni (22) lässt den FCB dank einem Doppelpack im Hinspiel gegen Nizza (2:2) vom Halbfinal der Conference League träumen.

In diesem Jahr hat der Stürmer schon 14 Tore erzielt.

Zu seiner Zeit bei Lausanne hatte der Genfer mit Schweissfüssen zu kämpfen.

Zeki Amdouni (22) ist die europäische Lebensversicherung des FC Basel: In den letzten vier Conference-League-Spielen hat der Stürmer fünf Treffer erzielt. Nach seinem Last-Minute-Ausgleich im Viertelfinal-Rückspiel gegen Bratislava lässt der Genfer den FCB dank eines Doppelpacks gegen Nizza (2:2) vom Einzug in den Halbfinal träumen.

«Er ist ein fantastischer Spieler, das wissen wir nicht erst seit heute», sagt Teamkollege Michael Lang über Amdouni. «Aber in der Conference League bekommt er die Bälle auch einfach sehr gut von mir serviert», befindet der Vorlagengeber zum 2:2 mit einem Augenzwinkern. Heiko Vogel will an der Pressekonferenz nach der Partie keinen Spieler explizit herausheben: «Es ist immer ein ein miteinander», so der FCB-Trainer. «Aber ich bin schon froh, dass er einer meiner Stürmer ist.»

Elektro-Therapie gegen Schweissfüsse

Der rasante Aufstieg von Amdouni ist beeindruckend: Mit 18 kickt er noch bei Etoile Carouge in der 1. Liga, über Lausanne-Ouchy landet er schliesslich im Sommer 2021 bei Stadtrivale Lausanne-Sport. Wie «Watson» Ende März enthüllte, hat Amdouni in dieser Zeit mit einem ungewöhnlichen Problem zu kämpfen. Das Offensiv-Juwel leidet an Hyperhidrose: Er schwitzt übermässig an den Füssen.

«Sein Wohlbefinden war beeinträchtigt. Er hatte Schmerzen, weil seine Füsse heiss waren», sagt Podologe Arnaud Goutorbe gegenüber dem Online-Portal. Zudem machen Amdouni durch seine Krankheit immer wieder Blasen zu schaffen. Mit einer speziellen Elektro-Therapie bekommt der Stürmer das Problem schliesslich in den Griff.

Nach seinem Wechsel zum FCB und starken Ansätzen in der Hinrunde, hat Amdouni in diesem Jahr in Basel definitiv (trockenen) Fuss gefasst. Unglaublich, aber wahr: 2023 hat er inzwischen 14 Mal eingenetzt – und das Mitte April. Zu den fünf Europacup-Toren kommen vier in der Super League sowie drei im Cup dazu. Zwei weitere Male knipste er für die Nati.