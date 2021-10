Mussten kalte Nacht überstehen - 14 Zwerghamster in Zalando-Karton vor Tierheim ausgesetzt

Diese 14 Zwerghamster wurden in der Nacht auf Donnerstag vor dem Tierheim an der Birs deponiert.

Am frühen Donnerstagmorgen fanden Mitarbeitende des Basler Tierheims an der Birs eine Kartonkiste vor dem Gebäude. In der zugeklebten Zalando-Schachtel befanden sich 14 Zwerghamster, die wohl in der Nacht auf Donnerstag ausgesetzt wurden, vermutet das Tierheim. Bei den Tieren handelt es sich um Campbell Zwerghamster. Es wurden Muttertiere mit ihren Jungen sowie männliche, unkastrierte Tiere ausgesetzt. In der Kiste, die mit Luftlöchern versehen war, habe sich neben den Hamstern ein wenig Streu und Stroh befunden. Laut der Stiftung TBB Schweiz sei zu wenig Einstreu in der Schachtel gewesen; die Zwerghamster bräuchten mindestens zehn Zentimeter davon, damit sie sich einbuddeln und somit vor der Kälte schützen können.