Eigentümer seien Engländer

Was dann folgte, war ein Betrugsversuch wie aus dem Lehr buch. J . schreibt auf Englisch, dass sie die Wohnung während ihrer Zeit in der Schweiz gekauft h ab e. Mittlerweile lebe sie aber wieder in England, darum möchte sie verkaufen. Die Wohnungsbesichtigung und den Verkauf würde eine Immobilienagentur übernehmen. Weiter erhält Stefan die Kontaktangaben für die Immobilienmaklerin, er solle sich doch direkt bei ihr für eine Besichtigung melden.

Zu schön, um wahr zu sein

Es gebe immer wieder Wellen, in denen sich Betrugsversuche häufen würden, so Müller. «Insbesondere in Städten , wo Wohnungsnot herrscht. Hinzu kommt, dass in anderen Ländern andere Vorgehensweisen üblich sind. Beispielsweise ist es in Grossbritannien üblich, dass Wohnungssuchende eine Gebühr für eine Besichtigung bezahlen. In der Schweiz ist dies jedoch ein klares Anzeichen von Betrug.» Expats seien daher teilweise ebenfalls ein leichtes Ziel. (Weitere Anzeichen von Betrug findest du in der Box.)