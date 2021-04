Folgenschwerer Tippfehler - 14’000 statt 1400 Franken – Autolenkerin hängt bei Nummernschild-Auktion eine Null zu viel dran

14’000 statt 1400 Franken : Bieterin vertippt sich bei Nummernschild-Auktion

Bei der Versteigerung des Kennzeichens «SO 50005» vertippte sich eine Lenkerin und hängte eine Null zu viel an ihr Gebot. Sie kommt allerdings glimpflich davon.

Für tiefe Autonummern sind manche Lenker bereit , tief in die Tasche zu greifen. « BE 5 » etwa wurde Ende 2018 für 151’000 Franken versteigert. « BE 11 » brachte letztes Jahr immerhin 50’000 Franken ein.