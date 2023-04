Hitzewelle in Spanien: Diese Woche wird es bis zu 40 Grad

Auf Spanien rollt eine extreme Hitzewelle mit bis zu 40 Grad in dieser Woche zu. Die «für diese Jahreszeit aussergewöhnlich hohen Temperaturen» seien mit einer «Masse an heisser und trockener Luft aus Afrika» verbunden, prognostizierte der spanische meteorologische Dienst Aemet am Montag. Dem Wetterdienst zufolge werden die Temperaturen bereits am Dienstag und Mittwoch in grossen Teilen im Süden des Landes 30 Grad Celsius überschreiten . «Sommerliche Werte» von bis zu 35 Grad sind demnach in Andalusien im Süden und in südöstlichen Regionen um Valencia und Murcia möglich.