Riesige Schäden angerichtet - 15 Elefanten marschieren durch China und niemand weiss, warum

China verfolgt gebannt den Zug einer Elefantenherde im Süden des Landes. I n der Provinz Yunnan sind seit Wochen 15 Tiere unterwegs. Wohin sie gehen, weiss niemand. Zoologen können auch nicht mit Sich e rheit e rklären, was sie zu dieser Wanderung bewegt. Was klar ist: Die Herde hat allein in den letzten sechs Wochen Schäden in Höhe von 6 . 8 Millionen Yuan - umgerechnet etwa 960'000 Franken - angerichtet.