Bezirksgericht Zürich : 15 GC-Hooligans schlagen FCZ-Fans spitalreif – einer wird dafür verurteilt

Die Vorwürfe sind happig: Der 24-jährige kaufmännische Angestellte aus dem Zürcher Oberland fuhr laut Anklageschrift im Juni 2020 zusammen mit 14 anderen GC-Fans in drei Autos zur VBZ-Haltestelle Butzenstrasse in Zürich-Wollishofen. Dort gingen die vermummten Hooligans auf drei 17-jährige Anhänger des FCZ los und prügelten sie mit Fäusten und Fusstritten spitalreif.

Am Montag stand einer der GC-Hooligans vor dem Bezirksgericht Zürich – der einzige, welcher von der Polizei identifiziert werden konnte. Eine Drittperson hatte den Vorfall fotografiert. Auf dem Bild konnte das Nummernschild erkannt werden – das Auto des Vaters des Beschuldigten. Am Prozess verweigerte der 24-Jährige jegliche Aussage, wie auch schon in der Untersuchung.

«Akt von sinnloser Fangewalt»

Dafür präsentierte der Staatsanwalt seine Indizien. «Ein jedes Indiz allein reicht nicht für eine Verurteilung. Die Gesamtheit aber gibt ein Mosaik und zeigt, dass er einer der Täter ist», sagte der Ankläger. Das Handy des Beschuldigten habe sich in der Nähe des Tatortes eingeloggt. Die Hooligans wurden in den drei Autos zuvor unweit des Tatortes an einer Tankstelle gefilmt, wo auch die drei FCZ-Fans waren. Sie seien den FCZ-Anhängern dann gefolgt und hätten sie bei der Tramhaltestelle brutal verprügelt.

«Es war ein feiges und geplantes Vorgehen – ein Akt von sinnloser Fangewalt», so der Staatsanwalt. Die Handyauswertung ergab zudem, dass der Beschuldigte bei der Tat das gleiche T-Shirt anhatte wie auf einem Handybild. Dies alles würde beweisen, dass er sich am Tatort aufhalten habe.

Einer der drei Jugendlichen erlitt eine Gehirnerschütterung und eine Nierenquetschung. Er war zwei Tage im Spital, drei Wochen arbeitsunfähig und musste deswegen ein Lehrjahr wiederholen. Der zweite hat ebenfalls eine Gehirnerschütterung erlitten und der Arzt hat ihn drei Tage arbeitsunfähig geschrieben. Dem dritten Opfer wurde in den Rücken getreten – er musste ärztlich behandelt werden.

FCZ-Käppi als Trophäe

Bei der Hausdurchsuchung des Beschuldigten fand die Polizei ein FCZ-Käppi, welches er als Trophäe erbeutet haben soll, sowie eine verbotene Stahlrute und Rauchpetarden. Zudem entdeckte sie auf seinem Handy 32 Namen und Adressen von FCZ-Fans, eine «most wanted list», wie sie der Staatsanwalt nannte. Auf seinem Telegram-Chat seien weitere Infos und Fotos von FCZ-Fans zutage gekommen. Laut einem Bericht der Stadtpolizei ist der Mann ein aktives Mitglied einer gewaltbereiten GC-Fangruppierung. «Er hat deren Namen sogar tätowiert», so der Staatsanwalt.

Er forderte für den einschlägig vorbestraften Schweizer wegen Angriffs eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren – unbedingt. In der Anklageschrift hatte er 16 Monate unbedingt verlangt, aber am Prozess das Strafmass erhöht. Begründet wurde dies damit, dass der Beschuldigte weder Reue noch Einsicht zeigte und das Verschulden schwer wiege. Zudem soll eine Geldstrafe in der Höhe von knapp 4000 Franken widerrufen werden und der Beschuldigte müsse die Untersuchungskosten von 8200 Franken bezahlen.

«Es war ein geplantes, überfallartiges und konzertiertes Vorgehen»

Der Verteidiger des 24-Jährigen kritisierte die lange Untersuchungsdauer und das geforderte Strafmass. «Der Fall war vom Staatsanwalt anfänglich als Bagatellfall eingestuft worden und jetzt verschärft er den Strafantrag.» Das sei eine Verletzung gegen Treue und Glauben. Er fordert die Einstellung des Verfahrens oder einen Freispruch. «Blosse Sympathie für eine Fussballmannschaft ist nicht strafbar», so der Anwalt. Die Indizien würden nicht für eine Verurteilung reichen. Deshalb sei sein Mandant nach dem Grundsatz «In dubio pro reo» freizusprechen.

Von dem wollte das Gericht aber nichts wissen. Es verurteilte den jungen Mann wegen Angriffs und weiteren Delikten zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten. Zudem muss er eine – in der Vergangenheit ausgesprochene – bedingte Geldstrafe von 3000 Franken bezahlen. Dazu kommen Gerichts- und Untersuchungskosten in der Höhe von rund 12’000 Franken. Es sei anhand der Indizien erwiesen, dass der Beschuldigte das Auto lenkte und sich am Überfall beteiligte hat. «Es war ein geplantes, überfallartiges und konzertiertes Vorgehen – sinnlos, stupid und primitiv», sagte der vorsitzende Richter.