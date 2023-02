Mildes Schweizer Wetter: 15-Grad-Marke wird geknackt

Frühling klopft an : 15-Grad-Marke wird geknackt – so warm wird es in deiner Region

Am Samstag wird es in der Schweiz bis zu 15 Grad warm. Am überdurchschnittlich milden Wetter ändert sich auch in den kommenden Tagen bis mindestens Mitte der kommenden Woche nichts.

Am Samstag könnte lokal die 15-Grad-Marke geknackt werden. Mild geht es auch am Sonntag weiter. Zum Wochenstart kannst du die dicke Winterjacke getrost zu Hause lassen.

Darum gehts In der Schweiz ist es für die Jahreszeit zu mild.

Am Samstag wird in weiten Teilen des Landes die 15-Grad-Marke geknackt.

Mild geht es bis mindestens Mitte kommender Woche weiter.

Dieses Wochenende kannst du die dicke Winterjacke getrost zu Hause lassen. Von Schaffhausen bis Genf, von Basel bis Chur: Am Samstag könnte in fast sämtlichen Regionen des Flachlands die 15-Grad-Marke geknackt werden. Für Wintersportlerinnen und Wintersportler herrschen fast schon perfekte Verhältnisse. Einzig der zügige Wind könnte vor allem in ausgesetzten Lagen als störend empfunden werden.

Trockener Februar Der Februar war bisher vor allem im Westen, im Wallis und im Süden sehr trocken, stellenweise fiel noch gar kein messbarer Niederschlag. Temperaturmässig sind wir über die ganze Schweiz gesehen leicht zu mild unterwegs: In den Bergen und im Süden beträgt der Überschuss bis über zwei Grad, während die Temperaturen im Flachland etwa in der Norm liegen. Die Sonne schien verbreitet häufiger als normal, wobei die Abweichung im Westen am grössten ist. Am Genfersee konnte teilweise mehr als das Doppelte der üblichen Sonnenstunden gemessen werden. Meteonews

Es bleibt warm

Aktuell sei es laut Meteonews für die Jahreszeit zu mild. Daran ändere sich bis mindestens Mitte kommender Woche nichts. Zu Beginn der Woche dehne sich aus Westen ein Hochdruckrücken zu uns aus, der insgesamt recht sonnige Verhältnisse bringe. Es gebe lediglich gelegentlich Wolkenfelder und im Flachland jeweils am Vormittag teilweise etwas Nebel.



Die Temperaturen steigen dabei mit schweizweit rund elf bis 16 Grad weiterhin verbreitet auf zweistellige Maxima. Damit einhergehend seien auch unverändert hohe Pollenkonzentrationen der aktuell blühenden Haseln und Erlen, die bei auf diese Pollen allergischen Personen grössere Probleme verursachen können.

Freust du dich auf den Frühling?

