Koordinierte Polizeikontrolle der Kantonspolizei Zürich und Aargau

In der Nacht von Freitag auf Samstag führte die Kantonspolizei Zürich in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Aargau, den Stadtpolizeien Dietikon und Affoltern am Albis sowie der Aargauer Verkehrs AG (AVA) an verschiedenen Kontrollstellen im Grenzgebiet Zürich/Aargau sowie auf der A1 eine regionale Polizeikontrolle durch. «Die beteiligten Polizeikorps handelten dabei stets im Rahmen ihrer örtlichen und fachlichen Zuständigkeiten und Kompetenzen», teilt die Kantonspolizei Zürich mit.

447 Personen überprüft

Während mehrerer Stunden seien an verschiedenen Orten in beiden Kantonen insgesamt 364 Fahrzeuge und 447 Personen überprüft worden. «Dabei wurden vier Lenkende in nicht fahrfähigem Zustand angehalten», so die Kantonspolizei Zürich weiter. Ein Mann sei zur Verhaftung ausgeschrieben gewesen und sei zuhanden der zuständigen Untersuchungsbehörde festgenommen worden.



Eine Person sei wegen Widerhandlungen gegen das Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration festgenommen und der Staatsanwaltschaft zugeführt worden. «Zwei weitere Personen waren wegen Nichtbezahlens offener Bussen beziehungsweise Umwandlungshaft gesucht. Ein Mann führte eine gestohlene Jacke mit sich, ein anderer 15 Gramm Haschisch», so die Polizei.